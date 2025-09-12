Alaphilippe feiert ersten Sieg als Tudor-Fahrer

Grosser Erfolg für das Schweizer Team Tudor. Sein Fahrer Julian Alaphilippe sichert ihm den Sieg beim Grand Prix de Québec.

Julian Alaphilippe fährt seinen ersten Sieg fürs Team Tudor ein. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Julian Alaphilippe fährt im Grand Prix de Québec, einem Rennen auf Stufe World Tour, seinen ersten Sieg als Tudor-Fahrer ein. Für das Schweizer Team ist es der bisher grösste Erfolg.

Der zweifache Weltmeister triumphiert auf einem zwölf Kilometer langen Rundkurs, der 18 Mal absolviert werden muss, aus einer sechsköpfigen Ausreissergruppe heraus. Alaphilippe setzt sich beim Anstieg rund anderthalb Kilometer vor dem Ziel entscheidend ab und feiert seinen 45. Profisieg. Seinen letzten Erfolg auf Stufe World Tour erzielte der 33-jährige Franzose beim Giro d'Italia 2024 und sein letzter Triumph bei einem Eintagesrennen liegt sogar zweieinhalb Jahre zurück.

Zu den Geschlagenen gehört nebst Vorjahres- und Rekordsieger Michael Matthews (9.) auch Weltmeister Tadej Pogacar. Der Slowene klassiert sich im ersten Rennen seit seinem vierten Tour-de-France-Triumph mit 26 Sekunden Rückstand im 29. Rang. Zeitgleich mit Pogacar überquert als 32. und bester Schweizer Mauro Schmid die Ziellinie.

Am Sonntag findet in Montreal als Hauptprobe für die WM in Ruanda das zweite World-Tour-Rennen von Kanada statt.