Elise Chabbey gewinnt den Frühjahrsklassiker Strade Bianche. Die Genferin holt sich den Sieg mit einem Angriff rund 200 Meter vor Schluss.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Elise Chabbey feiert den grössten Erfolg ihrer Karriere. Die Genferin gewinnt überraschend die zwölfte Ausgabe der Strade Bianche. Sie triumphiert beim Frühjahrsklassiker mit Start und Ziel im toskanischen Siena (It) vor der Polin Kasia Niewiadoma-Phinney und der Deutschen Franziska Koch.

Chabbey kommt in einer Gruppe mit fünf weiteren Fahrerinnen auf den letzten Kilometer. Rund 200 Meter vor Schluss schafft es die 32-Jährige des Teams FDJ, sich abzusetzen, und kann die Ziellinie am Ende als Erste überqueren. Noemi Rüegg, die zweite Schweizerin am Start, wird Elfte.