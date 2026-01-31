Noemi Rüegg fährt beim Great Ocean Race in Australien auf Platz sieben. In Geelong erreicht sie das Ziel in einer elfköpfigen Spitzengruppe.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Radfahrerin Noemi Rüegg beendet in Australien das Great Ocean Race, benannt nach dem australischen Gümmeler-Held Cadel Evans, auf Platz sieben.

Rüegg erreicht das Ziel in Geelong zeitgleich mit der Siegerin Ally Wollaston aus Neuseeland und neun weiteren Fahrerinnen. Vor einem Jahr kam Rüegg am Great Ocean Race auf den dritten Platz.