Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Schweizer Radfahrerin Noemi Rüegg beendet in Australien das Great Ocean Race, benannt nach dem australischen Gümmeler-Held Cadel Evans, auf Platz sieben.
Rüegg erreicht das Ziel in Geelong zeitgleich mit der Siegerin Ally Wollaston aus Neuseeland und neun weiteren Fahrerinnen. Vor einem Jahr kam Rüegg am Great Ocean Race auf den dritten Platz.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.