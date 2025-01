Giro d'Italia 2025 beginnt in Albanien

Der Giro d'Italia beginnt am 9. Mai mit drei Etappen in Albanien und macht zudem einen Abstecher nach Slowenien ins Land von Vorjahressieger Tadej Pogacar. (Archivbild) Foto: FABIO FERRARI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Aus logistischen Gründen geht der Giro d'Italia bereits am Freitag, 9. Mai, los. Dies geht aus dem am Montag von den Organisatoren veröffentlichten Etappenplan hervor.

Nach der ersten Etappe von Durrës nach Tirana stehen zwei weitere Etappen im südeuropäischen Land an der Adria-Küste an. Erst dann erfolgt an einem frühen ersten Ruhetag der Transfer nach Italien über den Seeweg.

Die 14. Etappe beinhaltet ausserdem einen (flachen) Abstecher nach Slowenien ins radsportverrückte Heimatland von Tadej Pogacar. Wobei sich der Dominator von 2024 noch nicht entschieden hat, ob er in diesem Jahr am Giro oder an der Vuelta in Spanien antritt.

Die Entscheidung um den Gesamtsieg dürfte erst in der dritten und letzten Woche fallen. Diese sieht mehrere happige Bergetappen im Norden des Landes vor, darunter den Anstieg nach Sestriere am zweitletzten Tag. Im Anschluss verschiebt sich der Tross nach Rom zur finalen Triumphfahrt am 1. Juni.