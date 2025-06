1/2 Der strahlende Sieger des Giro d'Italia: Simon Yates. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Gesamtsieg von Simon Yates am 108. Giro d'Italia ist perfekt. Tagessieger in der 143 km langen Schlussetappe in Rom wird der Holländer Olav Kooij.

Die Ehrenrunde am Schlusstag mit dem Start im Vatikan und dem Ziel am Circus Maximus übersteht Simon Yates unbeschadet, nachdem er tags zuvor in der letzten Bergetappe vom mexikanischen Jungstar Isaac del Toro das rosafarbene Leadertrikot übernommen hat. «Es ist ein wenig wie im Märchen. Ich kann das alles gar nicht glauben», sagte Yates nach seiner famosen Klettershow am Samstag. «Ich bin wohl am Höhepunkt meiner Karriere, das wird nichts mehr toppen können. Besser wird es nicht.»

Am Ende liegt der 32-Jährige vom Team Jumbo-Lease a Bike im Gesamtklassement fast vier Minuten vor dem zweitplatzierten Jungstar Isaac del Toro, der nach fast zwei Wochen in der Maglia Rosa ganz nahe am ersten Triumph eines Mexikaners am Giro gestanden hat. Das Podest komplettiert mit Richard Carapaz aus Ecuador der Giro-Sieger von 2019.

Voisard wird belegt 33. Gesamtrang

Mit Yannis Voisard beendet auch der einzige vor drei Wochen in Albanien gestartete Schweizer die 108. Ausgabe der Italien-Rundfahrt. Der Romand, der in den Bergen vorab als Helfer für seinen australischen Leader Michael Storer (10. Gesamtrang) eingespannt wurde, belegt mit fast zwei Stunden Rückstand den 33. Schlussrang.

Die 21. und letzte Etappe ist erwartungsgemäss ein Fall für die Sprinter. Simon Yates' Teamkollege Olav Kooij triumphiert nach 143 vorwiegend flachen Kilometern in und um Rom. Für den Holländer ist es der zweite Tagessieg an diesem Giro, nachdem er die 12. Etappe bereits im Massensprint für sich entschieden hatte.