Jan Christen gewinnt die zweite Etappe der Algarve-Radrundfahrt. Weil die 1. Etappe am Mittwoch nicht gewertet wurde, ist der 20-Jährige auch neuer Gesamtleader.

1/4 Jan Christen gewinnt die zweite Etappe der Algarve-Rundfahrt. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Jan Christen gewinnt Etappe und führt Algarve-Radrundfahrt an

Schweizer setzt sich bei Bergankunft gegen Almeida und De Plus durch

Schweizer setzt sich bei Bergankunft gegen Almeida und De Plus durch

20-jähriger Christen erzielt seinen zweiten Saisonsieg nach Trofeo Calvia

Jan Christen (20) gewinnt die zweite Etappe der Algarve-Radrundfahrt. Somit ist der Aargauer auch Leader, nachdem die Eröffnungsetappe am Mittwoch aufgrund eines Fehlers bei der Beschilderung auf dem letzten Kilometer nicht gewertet wurde.

Der Schweizer setzt sich auf dem Gipfel des Alto da Foia durch. Bei der Bergankunft - 8,5 km mit einer durchschnittlichen Steigung von fünf Prozent - gewinnt der 20-Jährige vor Joao Almeida und dem Belgier Laurens De Plus. Sowohl Christen als auch Almeida fahren für das Team UAE Emirates, dessen Leader Tadej Pogacar derzeit bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Konkurrenz in Schach hält.

Christen bezwingt im Süden Portugals auch Jonas Vingegaard, den zweifachen Sieger der Tour de France. Der Däne wurde Sechster mit zehn Sekunden Rückstand. Für den Schweizer Radprofi ist es bereits der 2. Saisonsieg, nachdem er Ende Januar beim Eintagesrennen Trofeo Calvia auf Mallorca der Schnellste gewesen war.