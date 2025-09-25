Juan Ayuso wechselt nach fünf Jahren beim Team Emirates zu Lidl-Trek. Der 23-jährige Spanier erhält einen Fünfjahresvertrag, wie das amerikanische Team mitteilt.

Nach fünf Jahren beim Team Emirates zieht es Juan Ayuso weiter. Foto: JAVIER LIZON

Darum gehts Juan Ayuso wechselt zu Lidl-Trek, ein bedeutender Karriereschritt

Ayuso ist ein talentierter Zeit- und Bergfahrer mit beeindruckendem Potenzial

Debütierte 2022 bei der Vuelta und wurde Gesamtdritter Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Juan Ayuso wechselt zu Lidl-Trek. Der Spanier feierte sein Debüt auf der Grand Tour 2022 an der Vuelta, an der er als Gesamtdritter gleich auf das Podest stieg. Ayuso gilt als talentierter Zeit- und Bergfahrer. Unter anderem verbuchte er bereits Etappensiege an der Tour de Suisse, der Vuelta und beim Giro d'Italia.