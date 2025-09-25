Nach fünf Jahren beim Team Emirates zieht es Juan Ayuso weiter.
Foto: JAVIER LIZON
Darum gehts
- Juan Ayuso wechselt zu Lidl-Trek, ein bedeutender Karriereschritt
- Ayuso ist ein talentierter Zeit- und Bergfahrer mit beeindruckendem Potenzial
- Debütierte 2022 bei der Vuelta und wurde Gesamtdritter
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Juan Ayuso wechselt zu Lidl-Trek. Der Spanier feierte sein Debüt auf der Grand Tour 2022 an der Vuelta, an der er als Gesamtdritter gleich auf das Podest stieg. Ayuso gilt als talentierter Zeit- und Bergfahrer. Unter anderem verbuchte er bereits Etappensiege an der Tour de Suisse, der Vuelta und beim Giro d'Italia.
