DE
FR
Abonnieren

Fünfjahresvertrag
Lidl-Trek verpflichtet Juan Ayuso

Juan Ayuso wechselt nach fünf Jahren beim Team Emirates zu Lidl-Trek. Der 23-jährige Spanier erhält einen Fünfjahresvertrag, wie das amerikanische Team mitteilt.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Nach fünf Jahren beim Team Emirates zieht es Juan Ayuso weiter.
Foto: JAVIER LIZON

Darum gehts

  • Juan Ayuso wechselt zu Lidl-Trek, ein bedeutender Karriereschritt
  • Ayuso ist ein talentierter Zeit- und Bergfahrer mit beeindruckendem Potenzial
  • Debütierte 2022 bei der Vuelta und wurde Gesamtdritter
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Juan Ayuso wechselt zu Lidl-Trek. Der Spanier feierte sein Debüt auf der Grand Tour 2022 an der Vuelta, an der er als Gesamtdritter gleich auf das Podest stieg. Ayuso gilt als talentierter Zeit- und Bergfahrer. Unter anderem verbuchte er bereits Etappensiege an der Tour de Suisse, der Vuelta und beim Giro d'Italia.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen