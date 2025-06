Etappen-Zweiter Christen holt sich in Slowenien das Leadertrikot

Fabio Christen führt an der Slowenien-Rundfahrt das Gesamtklassement an. Der 22-jährige Aargauer vom Schweizer Pro-Team Q36.5 erobert am zweiten Tag als Etappen-Zweiter das Leadertrikot.

Publiziert: 16:12 Uhr