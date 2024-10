Ein 8. Platz zum Abschluss der Rad-Bahn-WM

Lukas Rüegg und sein Partner Valère Thiébaud fahren am letzten Tag der Rad-Bahn-WM eine gute Klassierung heraus. (Archivbild) Foto: Freshfocus

Am letzten Tag der Rad-Bahn-Weltmeisterschaften in Kopenhagen fahren Lukas Rüegg und Valère Thiébaud im Madison auf Platz 8.

Der Zürcher Rüegg und der Neuenburger Thiébaud lassen unter anderem die Duos aus den starken Bahnnationen Australien, Japan und Kanada hinter sich. Rüegg/Thiébaud schaffen das dritte Schweizer Top-8-Resultat in olympischen Disziplinen. Zuvor hatten sich die beiden Vierer in der Teamverfolgung auf den Rängen 6 (Frauen) und 7 (Männer) eingereiht. Der Titel im Madison geht an die Deutschen Roger Kluge/Tom Teutenberg.

WM-Debütant Nicolo de Lisi belegt im Ausscheidungsfahren den elften Rang. Michelle Andres landet im Punktefahren auf Platz 16.