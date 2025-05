Er ist der erfolgreichste Radprofi aller Zeiten. In der Schweiz gewann Eddy Merckx 1968 erstmals eine Rundfahrt. Auch welche deutsche Spieler- und Trainerlegende am 9. Mai 80 Jahre alt wird, erfährst Du hier.

Ganz unbekannt war er 1968 nicht. Immerhin schon Strassenweltmeister. Aber mit 23 noch nicht der Kannibale, bei den grossen Rundfahrten eher noch ein Lehrling. Als Giro-Vorbereitung fuhr Eddy Merckx (79) die Tour de Romandie. In der zweiten Etappe im Juradorf Boncourt eroberte er mit einem Spurtsieg das Leadertrikot, das er bis zum Schluss verteidigte. Im selben Jahr feierte der Belgier dann auch noch seinen ersten von total fünf Siegen am Giro d’Italia.

Foto: ullstein bild via Getty Images

Jupp Heynckes

Fussball ist sein Leben. Dieser Satz ist wie geschaffen für Jupp Heynckes. Als Spieler war er Welt-, Europa- und vier Mal Deutscher Meister. Als Stürmer schoss er in 369 Bundesligaspielen 220 Tore. Und als Bayern-Trainer gewann er 2013 als Erster in Deutschland das Triple (Meister, Pokalsieg und Sieg in der Champions League). Am Freitag wird der Gladbacher 80 Jahre alt.

Foto: imago sportfotodienst

Die englischen Rekordmeister

1 Liverpool: 20 Meistertitel

Vor einer Woche holt Liverpool seinen 20. Meistertitel, schliesst zu Manchester United auf. Unglaubliche 30 Jahre hatte Liverpools Durststrecke übrigens vor dem Gewinn des 19. Titels 2020 mit Trainer Jürgen Klopp gedauert.

1 Manchester United: 20 Meistertitel

Zu den Hochzeiten der United gehören die Jahre 1986 bis 2013 unter Alex Ferguson mit 38 gewonnen Trophäen (13 Mal die Meisterschaft). Trauer überfiel den Klub 1958, als bei einem Flugzeugabsturz in München acht Spieler starben.

3 Arsenal: 13 Titel

21 Jahre ist es her seit Arsenals letztem Meistertitel. Mit 14 Trophäen sind die Gunners Rekordsieger im FA-Cup. Und trotz 0:1-Heimpleite letzten Dienstag im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris SG träumt man weiter vom Champions-League-Final.

4 Manchester City: 10 Meistertitel

Die Formkurve zeigt seit Februar nach oben: Trotzdem müssen die Citizens in der Meisterschaft um ihre 14. Teilnahme in Serie in der Champions League bangen. Weiter zittern müssen sie auch vor einem möglichen Punktabzug wegen Finanzvergehen.

5 Everton: 9 Titel

Hinter Arsenal (seit 1919) ist Everton mit 75 Jahren am zweitlängsten ohne Unterbruch in der obersten englischen Liga vertreten. Am längsten dieser Top 5 wartet Arsenal auf einen weiteren Meistertitel – schon seit dem Jahr 1987!

7 Franken

kostet der 6. SJW-Band der Champions-Reihe. Passend zur EM im Sommer in der Schweiz sind drei Spielerinnen unserer Nati das Thema: Captain Lia Wälti, Strassenfussballerin Coumba Sow und Instagram-Follower-Millionärin Alisha Lehman. Zu beziehen ist der Band beim Jugendschriftwerk (sjw.ch).