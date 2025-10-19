Beim Mountainbike-Wettkampf Red Bull Rampage kommt es zu heftigen Stürzen. Adolf Silva wird mit dem Heli ins Spital gebracht. Emil Johansson stürzt bei seinem Comeback.

1/2 Beim Red Bull Rampage in Utah kommt es am Sonntag zu zwei schweren Stürzen. Foto: Getty Images

Üble Crashs bei der Red Bull Rampage in den USA. Beim als gefährlichster Mountainbike-Event geltenden Wettkampf stürzen am Sonntag gleich zwei Fahrer schwer.

Adolf Silva (28) misslingt im zweiten Run der Versuch, einen Step-Down-Double-Backflip (Doppel-Salto) zu machen. Der spanische Freerider dreht in der zweiten Rotation zu kurz und bleibt mit dem Vorderrad hängen. Der 28-Jährige schlägt in der Folge heftig mit dem Kopf auf und bleibt regungslos liegen.

Der Wettkampf wird aufgrund des Horrorsturzes für eine halbe Stunde unterbrochen, während Silva von einem Ärzteteam betreut wird. Anschliessend wird der Spanier mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Im Red-Bull-Livestream des Events folgt später die Information, dass er wieder bei Bewusstsein und ansprechbar sei. Auch mit seiner Familie soll er schon gesprochen haben.

Wenig später muss auch Emil Johansson (26) aus einem Canyon geborgen werden. Auch der Schwede, der nach seiner Verletzungspause beim Mountainbike-Wettkampf sein Comeback gab, ist gestürzt. Über seinen Gesundheitszustand ist bisher noch nichts bekannt.