DE
FR
Abonnieren
Übler Sturz von Adolf Silva beim Red Bull Rampage
1:37
Er bleibt regungslos liegen:Übler Sturz von Adolf Silva beim Red Bull Rampage

Ein Athlet muss mit Helikopter ins Spital
Zwei Horror-Stürze bei gefährlichstem Mountainbike-Event

Beim Mountainbike-Wettkampf Red Bull Rampage kommt es zu heftigen Stürzen. Adolf Silva wird mit dem Heli ins Spital gebracht. Emil Johansson stürzt bei seinem Comeback.
Publiziert: vor 21 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Beim Red Bull Rampage in Utah kommt es am Sonntag zu zwei schweren Stürzen.
Foto: Getty Images
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_1046.JPG
Manuela Bigler und Matthias Dubach

Üble Crashs bei der Red Bull Rampage in den USA. Beim als gefährlichster Mountainbike-Event geltenden Wettkampf stürzen am Sonntag gleich zwei Fahrer schwer.

Adolf Silva (28) misslingt im zweiten Run der Versuch, einen Step-Down-Double-Backflip (Doppel-Salto) zu machen. Der spanische Freerider dreht in der zweiten Rotation zu kurz und bleibt mit dem Vorderrad hängen. Der 28-Jährige schlägt in der Folge heftig mit dem Kopf auf und bleibt regungslos liegen. 

Der Wettkampf wird aufgrund des Horrorsturzes für eine halbe Stunde unterbrochen, während Silva von einem Ärzteteam betreut wird. Anschliessend wird der Spanier mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Im Red-Bull-Livestream des Events folgt später die Information, dass er wieder bei Bewusstsein und ansprechbar sei. Auch mit seiner Familie soll er schon gesprochen haben.

Wenig später muss auch Emil Johansson (26) aus einem Canyon geborgen werden. Auch der Schwede, der nach seiner Verletzungspause beim Mountainbike-Wettkampf sein Comeback gab, ist gestürzt. Über seinen Gesundheitszustand ist bisher noch nichts bekannt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen