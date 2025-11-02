Ultra-Radfahrerin Pulver gewinnt ihre dritte WM-Medaille

Isa Pulver hat in diesem Jahr schon mehrere Rückschläge wegstecken müssen. Nun gibts eine Erfolgsmeldung. Sie gewinnt WM-Silber.

Isa Pulver fährt zu ihrer dritten WM-Medaille. (Archivbild) Foto: PHILIPP SCHMIDLI | Fotografie

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Ultra-Radfahrerin Isa Pulver gewinnt an der 24-Stunden-WM in Borrego Springs im US-Bundesstaat Kalifornien die Silbermedaille. Nach ihrem WM-Titel 2023 und Silber im Jahr 2022 ist dies ihre dritte WM-Medaille in diesem Format.

Mit 734 km und einem Schnitt von 30,6 km/h verbessert die Bernerin ihre Bestleistung aus dem Jahre 2023 um 9 km und 0,2 km/h. Der Rückstand auf die Weltmeisterin Yvonne Margraf aus Deutschland beträgt lediglich 12 km. Ultracycling ist keine offizielle Disziplin des Radsport-Weltverbands UCI.

Mit Silber kann die Schweizerin, die auch schon zweimal das Race Across America gewonnen hat, ihre Saison retten. Ende April war die 54-Jährige in der Region Solothurn beim Training von einem Auto erfasst worden und musste ins Spital gebracht werden. Auch beim Race Across America kam sie zu Fall, das Schlüsselbein war gebrochen, die dritte Schulterverletzung innerhalb kurzer Zeit Tatsache.