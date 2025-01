Radsport-Star Jonas Vingegaard plant 2025 Grosses: Der zweifache Tour-Sieger will sowohl bei der Tour de France als auch bei der Vuelta antreten.

Will den dritten Tour-Sieg: Jonas Vingegaard. Foto: imago/Newspix

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Jonas Vingegaard wird 2025 an der Tour de France und der Vuelta teilnehmen. Dies gab der Däne bei einem Medientermin vom Team Visma-Lease a Bike bekannt.

Vingegaard, der im vergangenen Sommer von Tadej Pogacar bezwungen wurde, möchte bei der Tour de France nach 2022 und 2023 zum dritten Mal erfolgreich sein. Und wie 2023 wird er die Tour de France mit der Vuelta verbinden.

Noch ist nicht klar, ob es zu zwei grossen Duellen gegen Pogacar kommen wird. Der Dominator von 2024 hat noch nicht entschieden, ob er in diesem Jahr am Giro oder an der Vuelta antritt.