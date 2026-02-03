DE
Drei Etappen sind bekannt
Tour de Suisse lanciert neue Ära in Italien

Die Tour de Suisse geht 2026 in eine neue Ära – und lanciert diese mit einer Premiere. Am 17. Juni fällt der Startschuss erstmals in Italien.
Die ersten Fixpunkte der neuen Tour de Suisse sind bekannt.
Darum gehts

  • Tour de Suisse startet erstmals in Italien am 17. Juni
  • Frauen- und Männerrennen auf gleicher Strecke am selben Tag
  • Tadej Pogacar und Marlen Reusser als prominente Fahrerinnen und Fahrer
Viereinhalb Monate vor dem Start der diesjährigen Tour de Suisse sind drei Etappenorte bekannt. Die Schweizer Landesrundfahrt startet zum ersten Mal in Italien.

Wie die Organisatoren der Tour de Suisse am Dienstag mitteilten, fällt der Startschuss am 17. Juni in Sondrio, unweit der Schweizer Grenze im Veltlin. Bad Ragaz ist Start- und Zielort der dritten Etappe, im Waadtländer Kurort Villars-sur-Ollon findet das letzte Teilstück statt. Die weiteren Etappenorte werden im Rahmen der Streckenpräsentation bekanntgegeben.

Erstmals in der Geschichte der Tour de Suisse finden Frauen- und Männerrennen am selben Tag und auf der gleichen Strecke statt. Start und Ziel befinden sich jeweils am gleichen Ort, die Etappen werden überwiegend als Rundkurse ausgetragen.

Aushängeschilder der diesjährigen Landesrundfahrt vom 17. bis 21. Juni sind der vierfache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar und die Zeitfahr-Weltmeisterin Marlen Reusser.

