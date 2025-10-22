An den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Santiago de Chile haben sich in der Mannschaftsverfolgung beide Schweizer Auswahlen für die Hauptrunde qualifiziert.
Fabienne Buri, Jasmin Liechti, Annika Liehner und Aline Seitz reihen sich auf Platz 7 ein. Sie legen die 4000 Meter in 4:18,246 Minuten zurück. Es handelt sich um die zweitbeste Zeit eines helvetischen Quartetts in der Geschichte. Beim Landesrekord ist der Frauen-Vierer im vergangenen März beim Nations-Cup in der Türkei noch um eine knappe halbe Sekunde schneller gewesen.
Noah Bögli, Luca Bühlmann, Mats Poot und Alex Vogel benötigen für die 16 Runden auf dem 250-Meter-Oval 3:52,048 Minuten. Das Ensemble bleibt damit um knapp drei Sekunden über dem Landesrekord und landet auf Platz 8.
In der Hauptrunde trifft der Schweizer Männer-Vierer in der Nacht auf Donnerstag auf das Team der USA. Die Frauen messen sich am späten Donnerstagabend mit den Japanerinnen.