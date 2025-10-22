Nur beim im März 2025 aufgestellten nationalen Rekord war der Schweizer Bahnrad-Vierer der Frauen schneller unterwegs als jetzt bei der WM. Die Männer lösen ebenfalls das Ticket für die Hauptrunde.

Fabienne Buri, Jasmin Liechti, Annika Liehner und Aline Seitz treffen am Donnerstagabend auf Japan. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

An den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Santiago de Chile haben sich in der Mannschaftsverfolgung beide Schweizer Auswahlen für die Hauptrunde qualifiziert.

Fabienne Buri, Jasmin Liechti, Annika Liehner und Aline Seitz reihen sich auf Platz 7 ein. Sie legen die 4000 Meter in 4:18,246 Minuten zurück. Es handelt sich um die zweitbeste Zeit eines helvetischen Quartetts in der Geschichte. Beim Landesrekord ist der Frauen-Vierer im vergangenen März beim Nations-Cup in der Türkei noch um eine knappe halbe Sekunde schneller gewesen.

Noah Bögli, Luca Bühlmann, Mats Poot und Alex Vogel benötigen für die 16 Runden auf dem 250-Meter-Oval 3:52,048 Minuten. Das Ensemble bleibt damit um knapp drei Sekunden über dem Landesrekord und landet auf Platz 8.

In der Hauptrunde trifft der Schweizer Männer-Vierer in der Nacht auf Donnerstag auf das Team der USA. Die Frauen messen sich am späten Donnerstagabend mit den Japanerinnen.