Der Schweizer Valère Thiébaud verbessert in Kopenhagen seinen persönlichen Rekord bei der Einzelverfolgung um über viereinhalb Sekunden.

Top-10-Rang für Thiébaud an Bahn-WM

Valère Thiébaud beendet die Einzelverfolgung auf dem neunten Rang. Foto: AFP

Am dritten Tag der Bahn-Weltmeisterschaften in Kopenhagen hat Valère Thiébaud mit Rang 9 in der Einzelverfolgung für das beste Schweizer Resultat gesorgt.

Der 25-Jährige aus dem Neuenburger Jura legt die 4000 Meter in 4:09,277 Minuten zurück; er unterbietet seinen an der EM im Januar in Apeldoorn aufgestellten Bestwert um über viereinhalb Sekunden.

Das Niveau ist ausgesprochen hoch, die Bahn im Vorort Ballerup schnell. Mit dem Briten Josh Charlton (in der Qualifikation) und dem auch auf der Strasse erfolgreichen Jonathan Milan unterbieten gleich zwei Athleten den vormaligen Weltrekord von Filippo Ganna. Milans Gold-Fahrt dauert 3:59,153 Minuten; er ist damit um fast eine halbe Sekunde schneller als sein italienischer Landsmann Ganna an der WM 2022 in Paris.

Alex Vogel reiht sich – ebenfalls in persönlicher Bestzeit – auf Rang 11 ein. Aline Seitz beendet das Omnium auf dem zwölften Platz; Lukas Rüegg muss sich im Punktefahren nach einem Sturz mit Platz 17 zufriedengeben.