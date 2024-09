SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Genfer Radrennfahrerin Elise Chabbey wechselt auf die kommende Saison ihren Arbeitgeber. Die 31-Jährige unterschrieb mit der französischen Equipe FDJ-Suez einen über zwei Jahre gültigen Vertrag.

«Ich habe das Gefühl, dass ich in meiner Karriere eine Veränderung brauche, um das Beste aus mir herauszuholen und einige Rennen zu gewinnen», schrieb Chabbey auf Instagram zu ihrem Transfer. Seit 2021 war die Westschweizerin Mitglied des Teams Canyon/SRAM Racing.

Elise Chabbey verabschiedet sich von ihrem aktuellen Team. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Zuletzt war Chabbey vom Sturzpech verfolgt und musste den Giro d'Italia und auch die Tour de France aufgeben. An den Olympischen Spielen in Paris fiel sie im Strassenrennen wegen eines Sturzes aus der Entscheidung und musste sich mit dem 18. Rang begnügen. Trotz einer komplizierten Saison gehört Chabbey an der Heim-WM in Zürich zu den Schweizer Hoffnungsträgerinnen.