Mauro Schmid belegt in der 13. Etappe der Vuelta mit der harten Bergankunft in Puerto de Ancares den starken 2. Platz. Der Zürcher muss sich nur dem Kanadier Michael Woods geschlagen geben.

Bergankunft an der Vuelta

Mauro Schmid kommt als Zweiter in Puerto de Ancares an.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wie so oft in den letzten Tagen fuhr Mauro Schmid ein aktives Rennen und gehörte einer Fluchtgruppe an. Im Schlussanstieg musste er dann nur Michael Woods ziehen lassen, der mit 45 Sekunden Vorsprung solo triumphierte und seinen dritten Tagessieg bei einer Spanien-Rundfahrt feierte.

In der Gesamtwertung machte der Topfavorit Primoz Roglic einen Schritt nach vorne. Als Sechzehnter mit knapp elf Minuten Rückstand holte er fast zwei Minuten auf den Leader Ben O'Connor heraus. Der überraschende Australier weist acht Etappen vor Schluss nur noch 1:21 Minuten Vorsprung auf Roglic auf. Der drittplatzierte Spanier Enric Mas liegt schon mehr als drei Minuten zurück.