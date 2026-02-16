Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der italienische Nachwuchs-Radprofi Francesco Mazzoleni ist bei einem Trainingsunfall in seinem Heimatland ums Leben gekommen. Nach Angaben seines Teams wurde der 18-Jährige bei einem Unfall angefahren und dabei tödlich verletzt.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Laut Informationen der Tageszeitung «Gazzetta dello Sport» ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Nähe der norditalienischen Stadt Bergamo. Trotz der eingetroffenen Einsatzkräfte konnte das Leben des U23-Profis nicht mehr gerettet werden.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.