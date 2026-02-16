Trauer in der italienischen Radsportszene. Der 18-jährige Nachwuchsfahrer Francesco Mazzoleni verunglückte bei einem Unfall im Training tödlich.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der italienische Nachwuchs-Radprofi Francesco Mazzoleni ist bei einem Trainingsunfall in seinem Heimatland ums Leben gekommen. Nach Angaben seines Teams wurde der 18-Jährige bei einem Unfall angefahren und dabei tödlich verletzt.

Laut Informationen der Tageszeitung «Gazzetta dello Sport» ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Nähe der norditalienischen Stadt Bergamo. Trotz der eingetroffenen Einsatzkräfte konnte das Leben des U23-Profis nicht mehr gerettet werden.