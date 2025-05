1/4 Jan Ullrich hat sich im Training verletzt. Foto: BENJAMIN SOLAND

AFP Agence France Presse

Der frühere deutsche Radprofi Jan Ullrich ist am Freitag im Training bei einem Unfall verletzt worden. Das berichtet Eurosport. Nach Angaben des Managements des Siegers der Tour de France 1997 erlitt Ullrich einen Schlüsselbeinbruch, Prellungen und Hautabschürfungen. Der 51-Jährige war unweit seines Wohnorts auf dem Rad unterwegs, als ihn ein Auto erfasst, das ihm die Vorfahrt genommen hat.

Ullrich muss aufgrund des Unfalls seine geplanten Auftritte in der Eurosport-Sendung «Velo Club» absagen. Am Samstag und Sonntag sollte er in der Live-Show nach den Etappen des Giro d'Italia als Experte auftreten. Am Freitagabend befand sich Ullrich zunächst noch im Krankenhaus.

Für den 17. und 18. Mai hatte Ullrich ein Radsport-Festival mit einigen früheren Stars in Bad Dürrheim geplant. Unter anderen soll sein langjähriger Rivale Lance Armstrong (USA) kommen. «Ich bin schon ganz aufgeregt und stolz, dass wir das so auf die Beine gestellt haben», hatte Ullrich dem SID gesagt. Ob der Unfall Auswirkungen auf das Event hat, stand zunächst nicht fest.