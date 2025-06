Downhill-Europameisterin erleidet Schlüsselbeinbruch

Fällt wegen eines Schlüsselbeinbruchs aus: Lisa Baumann. Foto: MAXIME SCHMID

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Downhill-Europameisterin Lisa Baumann (23) muss eine längere Pause einlegen.

Die Neuenburgerin hat, wie sie auf Instagram schreibt, bei einem Sturz im Weltcup-Rennen am Sonntag in Loudenvielle in Frankreich einen Schlüsselbeinbruch erlitten. «Nicht das Update, das ich teilen wollte, aber ich bin im Final schwer gestürzt und habe mir das Schlüsselbein gebrochen», so Baumann. Und fügt an: «Ich bin dankbar, dass es nur das ist!» Sie verspricht, bald wieder da zu sein.

