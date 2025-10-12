Sina Frei verpasst den ersten Podestplatz der Saison bei der letzten Gelegenheit knapp. Die 28-jährige Zürcherin wird bei der Weltcup-Derniere im kanadischen Mont-Sainte-Anne Vierte.

1/2 Sina Frei verpasst im letzten Rennen der Saison ihren ersten Podestplatz um fünf Sekunden. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Keine Podest-Erlösung im letzten Saisonrennen für Sina Frei. Die Schweizerin hatte im Kampf um Platz 3 knapp das Nachsehen gegen die Britin Evie Richards.

Wie im Vorjahr nutzte Frei ihre gute Spätform beim Final in Kanada zu einem starken Resultat. Ein Podestplatz blieb ihr nach den Rängen 2 und 3 in Lake Placid und Mont-Sainte-Anne 2024 diesmal aber um fünf Sekunden verwehrt.

Zweitbeste Schweizerin war Alessandra Keller. Die Short-Track-Weltmeisterin von Zermatt und Gesamtweltcup-Siegerin von 2024 wurde Fünfte und beendete die Saison als Gesamtdritte. Nicole Koller (10.), die als Fünfte im Gesamtweltcup die Erwartungen weit übertraf, Jolanda Neff (12.), Ginia Caluori (13.) und Ronja Blöchlinger (14.) klassierten sich ebenfalls in den Top 15.

An der Spitze holte die Schwedin Jenny Rissveds haushoch überlegen ihren vierten Saisonsieg im Weltcup. Die formstarke Weltmeisterin triumphierte dreieinhalb Minuten vor der neuseeländischen Gesamtweltcup-Siegerin Samara Maxwell und damit mit dem grössten Vorsprung im Mountainbike-Weltcup überhaupt. Maxwell ist ihrerseits die erste Gesamtsiegerin ihres Landes.