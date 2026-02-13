Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Jurassier Arnaud Tendon kommt zu seinem ersten Profisieg. Der 23-Jährige setzte sich zum Auftakt der Tour de Provence über 163 Kilometer von Marseille nach Saint-Victoret im Sprint vor seinem italienischen Fluchtgefährten Mattia Bais durch.
Der für das Team Van Rysel Roubaix fahrende Tendon übernimmt damit auch das Leadertrikot der drei Teilstücke umfassenden Rundfahrt, die am Sonntag in Arles endet.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.