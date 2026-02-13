Arnaud Tendon gewinnt die erste Etappe der Tour de Provence. Es ist der erste Profisieg überhaupt für den Jurassier.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Jurassier Arnaud Tendon kommt zu seinem ersten Profisieg. Der 23-Jährige setzte sich zum Auftakt der Tour de Provence über 163 Kilometer von Marseille nach Saint-Victoret im Sprint vor seinem italienischen Fluchtgefährten Mattia Bais durch.

Der für das Team Van Rysel Roubaix fahrende Tendon übernimmt damit auch das Leadertrikot der drei Teilstücke umfassenden Rundfahrt, die am Sonntag in Arles endet.