Darum gehts
- Camille Balanche beendet Karriere nach enttäuschendem Heimauftritt in Lenzerheide
- Tahnee Seagrave gewinnt knapp vor Nina Hoffmann beim Weltcup
- Camille Balanche und Lisa Baumann landen auf Platz 7 und 8
Enttäuschung für Camille Balanche und Lisa Baumann beim Weltcup in Lenzerheide: Die beiden Schweizer Downhill-Mountainbikerinnen verpassen vor Heimpublikum die Podiumsränge.
Die beiden Neuenburgerinnen, die bei der WM Fünfte und Sechste wurden, mussten sich mit den Rängen 7 beziehungsweise 8 begnügen.
Als Siegerin ging die Britin Tahnee Seagrave hervor, die sich mit lediglich 61 Tausendsteln Vorsprung vor der Deutschen Nina Hoffmann durchsetzte. Das Podest komplettierte die österreichische Weltmeisterin Valentina Höll.
Für Camille Balanche war es der letzte Auftritt vor Heimpublikum. Die erfolgreichste Schweizer Downhillerin aller Zeiten wird nach dieser Saison im Alter von 35 Jahren ihre Karriere mit dem WM-Titel 2020 und dem Gesamtweltcupsieg 2022 als Höhepunkte beenden.