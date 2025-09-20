Wie bereits vor zwei Wochen bei der WM im Wallis bleibt den Schweizer Downhill-Fahrerinnen Lisa Baumann und Camille Balanche auch beim Heim-Weltcup in Lenzerheide der Sprung auf das Podest verwehrt.

Darum gehts Camille Balanche beendet Karriere nach enttäuschendem Heimauftritt in Lenzerheide

Tahnee Seagrave gewinnt knapp vor Nina Hoffmann beim Weltcup

Enttäuschung für Camille Balanche und Lisa Baumann beim Weltcup in Lenzerheide: Die beiden Schweizer Downhill-Mountainbikerinnen verpassen vor Heimpublikum die Podiumsränge.

Die beiden Neuenburgerinnen, die bei der WM Fünfte und Sechste wurden, mussten sich mit den Rängen 7 beziehungsweise 8 begnügen.

Als Siegerin ging die Britin Tahnee Seagrave hervor, die sich mit lediglich 61 Tausendsteln Vorsprung vor der Deutschen Nina Hoffmann durchsetzte. Das Podest komplettierte die österreichische Weltmeisterin Valentina Höll.

Für Camille Balanche war es der letzte Auftritt vor Heimpublikum. Die erfolgreichste Schweizer Downhillerin aller Zeiten wird nach dieser Saison im Alter von 35 Jahren ihre Karriere mit dem WM-Titel 2020 und dem Gesamtweltcupsieg 2022 als Höhepunkte beenden.