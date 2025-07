Wie bitter! Trotz gesundheitlicher Probleme galt Marlen Reusser vor dem Start der Tour de France als Mitfavoritin. Nach einem Massensturz in der 1. Etappe hat sich die Schweizerin aber bereits aus der Rundfahrt zurückgezogen.

1/4 Für Marlen Reusser ist die Tour de France bereits nach der 1. Etappe beendet. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für Marlen Reusser endete die Tour de France Femmes bereits während der ersten Etappe. Die Bernerin ist krank, wie ihr Management mitteilt.

Die Schweizerin, die sich mit einem Virus infiziert hatte, schien von Anfang an Schwierigkeiten zu haben und befand sich am Ende des Feldes. Schliesslich musste sie sich der Realität beugen und stieg, völlig erschöpft, vom Rad. «Ich konnte drei Tage lang kaum etwas essen. Mir fehlt komplett die Kraft. In diesem Zustand macht es keinen Sinn, zu fahren», erklärt Reusser ihr Tour-Aus. «Ich muss jetzt mit meiner Gesundheit auf einen grünen Zweig kommen. Sobald ich wieder richtig essen kann, gehts aufwärts.»

Reusser war auf der Fahrt von Vannes nach Plumelec zudem in einen Massensturz verwickelt. Dieser Zwischenfall nagte wohl zusätzlich an der Moral.

Die Schweizerin gehörte als Tour-de-Suisse-Siegerin und Zweite am Giro d'Italia zunächst zum erweiterten Kreis der Favoritinnen. Doch schon am Freitag dämpfte sie die Erwartungen. Eine Magen-Darm-Grippe hatte ihre Vorbereitung massiv beeinträchtigt.

Nach der ersten Etappe mit einem leichten Anstieg zum Schluss führt die 38-jährige Niederländerin Marianne Vos. Als erste Schweizerin kam Elise Chabbey mit neun Sekunden Rückstand ins Ziel.