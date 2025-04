Schweizer Männer verpassen Podest

Die Schweizer Männer verpassen beim Weltcup-Auftakt der Mountainbiker in Brasilien die Top 3. Lars Forster, Nino Schurter und Filippo Colombo belegen im olympischen Cross-Country die Ränge 4 bis 6.

Bei der geschlossenen Schweizer Teamleistung in Araxá gilt es besonders den 5. Platz von Nino Schurter herauszuheben. Der 39-jährige Bündner zeigte zu Beginn seiner letzten Saison einen starken Auftritt, nachdem er in der zweiten von neun Runden aufgrund eines platten Hinterreifens weit zurückgefallen war. Nach einer starken Aufholjagd gehörte Schurter einer grösseren Verfolgergruppe an, die unter sich im Spurt den 3. Platz ausmachte.

Mathias Flückiger klassierte sich mit gut 20 Sekunden Rückstand auf das Schweizer Trio unmittelbar vor Landsmann Dario Lillo im 13. Rang.

Den Sieg sicherte sich überlegen der Franzose Victor Koretzky. Der Olympia- und WM-Zweite vom Vorjahr trat wie schon tags zuvor im Shorttrack zusammen mit seinem amerikanischen Teamkollegen Christopher Blevins sehr dominant auf.

Das Duo riss bereits in der Startphase aus. Mit einem schleichenden Platten war Blevins in den letzten beiden Runden gegen Koretzky im Nachteil, sodass er diesem im Gegensatz zum Samstag den Sieg überlassen musste. Als Dritter sorgte der Chilene Martin Vidaurre sogar für einen Dreifacherfolg des Specialized-Teams.