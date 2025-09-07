DE
20 Schwerverletzte
Radrennen im Schwarzwald wegen Massenstürzen abgebrochen

70 Verletzte, 20 davon schwer: Dies ist die niederschmetternde Bilanz eines Radrennens in Baden-Württemberg.
Bei einem Radrennen in Süddeutschland kams zu mehreren Massenstürzen. (Symbolbild)
Foto: IMAGO/Hartenfelser
AFPAgence France Presse

Dutzende Rennradfahrer sind am Sonntag bei Massenstürzen während eines Radrennens im Schwarzwald teils schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen wurden 15 bis 20 Teilnehmer mit schweren sowie weitere 20 bis 25 Fahrer mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei in Konstanz mitteilte. Zusätzlich seien etwa 35 Leichtverletzte im Bereich der Unfallstellen geblieben.

Eine abschliessende Verletztenzahl lasse sich aktuell noch nicht nennen, hiess es weiter. Die Organisatoren hätten die laufenden Rennen abgebrochen und alle weitere Veranstaltungen für Sonntag abgesagt. Nach Polizeiangaben ereignete sich ein erster Massensturz in einer Kurve auf einer Landstrasse zwischen Bad Dürrheim und Biesingen, als sich das Fahrerfeld verdichtete. Im Rückstau hinter der Unfallstelle ereignete sich kurz darauf ein zweiter Massensturz.

Die Unglücke ereigneten sich gegen 11.30 Uhr. Die Rettungskräfte waren im Grosseinsatz. Neben Rettungswagen waren auch vier Rettungshubschrauber zur Versorgung der Verletzten vor Ort, wie die Beamten weiter mitteilten. Eine «Einwirkung von aussen» auf das Rennen schlossen sie als Ursache bereits aus.

Die Verletzten wurden demnach «grossräumig» auf Krankenhäuser verteilt. Nach Polizeiangaben handelte es sich um ein Rennen im Rahmen einer mehrtägigen Veranstaltung namens RiderMan. Nach Angaben der Veranstalter finden dabei neben Amateur- oder Jedermannrennen auch Wettkämpfe der Bundesliga statt. Laut Polizei rechneten die Organisatoren mit insgesamt 1200 Teilnehmenden.

