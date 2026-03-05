Schweizer Erfolgsmeldung aus dem Biathlon-Weltcup: Lea Meier wird im Einzelrennen von Kontiolahti Siebte – so gut war sie im Weltcup noch nie klassiert. Im Gesamtweltcup der Skispringerinnen steht die Siegerin derweil schon fest.

Biathlon: Lea Meier mit Bestresultat

Die Schweizer Biathletin Lea Meier läuft im finnischen Kontiolahti im Einzel-Wettkampf über 15 Kilometer als Siebte zu ihrem Karriere-Bestresultat im Weltcup.

Bereits an den Olympischen Spielen ist die Bündnerin im Einzelrennen Siebte geworden und hat damit ein Diplom geholt. Nun egalisiert sie dieses Ergebnis drei Tage nach ihrem 25. Geburtstag auch im Weltcup. Dort war zuvor ein 12. Platz Meiers Bestresultat.

Ohne die eine Strafminute, die sie sich im ersten Stehendschiessen einhandelt, hätte Meier in Kontiolahti sogar um einen Podestplatz kämpfen können. Die drittplatzierte Paulina Batovska-Fialkova aus der Slowakei liegt 1:05 Minuten vor ihr. Die restlichen vier Schweizerinnen enttäuschen ein weiteres Mal und verpassen die Top 40.

Die Schwedinnen Elvira und Hanna Öberg feiern einen Doppelsieg und rehabilitieren sich damit für ihre mässigen Auftritte an den Olympischen Spielen.

Skispringen: Frauen-Gesamtweltcup geht nach Slowenien

Die Skispringerin Nika Prevc schafft Historisches: Mit nur 20 Jahren holt sie sich zum dritten Mal in Folge die grosse Kugel für den Gesamtweltcupsieg.

Die Slowenin macht mit ihrem Sieg beim Weltcup-Springen im finnischen Lahti vorzeitig alles klar. Mit neu über 600 Punkten Vorsprung auf die erste Verfolgerin kann sie in den verbleibenden sechs Wettkämpfen nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Es dürfte nicht die einzige grosse Kugel in der Familie Prevc bleiben: Ihr Bruder Peter führt den Gesamtweltcup bei den Männern ebenfalls deutlich an.

Sina Arnet verpasst als einzige Schweizerin den Finaldurchgang als 31. knapp.