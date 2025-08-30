Hockey-Nati unterliegt Finninnen klar

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen beendet die Euro Hockey Tour in Kloten mit einer 0:5-Niederlage gegen Finnland und dem 3. Schlussrang.

Kleines Erfolgserlebnis: In den letzten 31 Minuten der 0:5-Niederlage gegen Finnland hielten die Schweizerinnen mit Goalie Saskia Maurer ihr Tor rein. Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Finninnen waren klar das beste der vier Teams in Kloten und gewannen das Turnier mit drei deutlichen Siegen und einer Tordifferenz von 15:4.

Die Entscheidung fiel im 200. Länderspiel von Lara Stalder bereits zu Beginn des Mitteldrittels. Mit vier Toren innert sieben Minuten erhöhten die Nordländerinnen von 1:0 auf 5:0. Immerhin: In den letzten 31 Minuten blieb Goalie Saskia Maurer, die nach dem 0:4 eingewechselt wurde, ohne Gegentreffer.

Nach dem klaren Sieg zum Auftakt gegen Schweden (4:0) und der knappen Niederlage am Freitag gegen Tschechien (3:4 nach Penaltyschiessen) beschliessen die Schweizerinnen das Turnier auf dem 3. Platz.