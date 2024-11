Nico Hischier schafft erstmals in seiner NHL-Karriere einen lupenreinen Hattrick. Der Captain der New Jersey Devils trifft beim 5:2-Sieg über die Nashville Predators im Mitteldrittel dreimal.

Nico Hischier läuft es weiter wie geschmiert. In der Nacht auf Dienstag schiesst der 25-Jährige mittels Hattrick Roman Josis Nashville Predators eigenhändig ab. Mit den Toren Nummer 11 bis 13 steht er nach 24 Partien bei 24 Skorerpunkten und grüsst mit seiner Mannschaft von der Tabellenspitze der Eastern Conference.

Hischier, der beim ersten Treffer von einem Pass von Timo Meier profitiert, sticht damit sein Gegenüber Roman Josi aus. Der Captain der Nashville Predators muss sich mit einem Assist begnügen. In den Fokus der Partie gerät hingegen acht Minuten vor Schluss auch Meier. Ein regelwidriger Cross-Check trägt dem Appenzeller fünf Minuten plus eine Disziplinarstrafe ein.

0:56 Grosse Strafe für den Stürmer: Timo Meier mit üblem Crosscheck gegen Predator L'Heureux

Unter dem Motto «Tausendundeine Nacht» steht der Abend von Nino Niederreiter. Der 32-jährige Churer bestritt sein 1001. NHL-Spiel. Das Buch «Tausendundeine Nacht» ist eine Sammlung von mehr als 550 Geschichten. 550 Skorerpunkte hat der 32-Jährige in seiner Karriere in Übersee noch nicht geschafft. Aber mit 248 Toren – Niederreiter traf auch in der Nacht auf Dienstag beim 4:1-Sieg der Winnipeg Jets einmal – ist er der Schweizer NHL-Rekordtorschütze aller Zeiten. Die 494 Skorerpunkte reichen in dieser Statistik zu Platz 2 hinter Josi (748).