Max Gerbl in Aktion mit den Kadetten vor knapp drei Jahren Foto: Christian Merz

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 29-jährige Flügelspieler aus der deutschen Bundesliga löste den Vertrag mit seinem Klub Hannover-Burgdorf per sofort auf.

Gerbl hatte im letzten Herbst bereits eine Länderspiel-Pause eingelegt. In der Bundesliga, in der er seit seinem Wechsel von den Kadetten Schaffhausen nach Hannover 2022 spielte, kam er in dieser Saison nicht mehr so gut auf Touren.

«In meinem Leben steht jetzt ein neues Kapitel an», erklärte der abtretende Flügelspieler. Er wird in die Schweiz zurückkehren und seine bereits nebenberuflich ausgeübte Tätigkeit im Finanzbereich ausbauen.