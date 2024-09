Mai 2000. Thomas Wandschneider steht an einem Rotlicht. Ein Müllwagen rammt sein Auto. Der Deutsche ist querschnittgelähmt, angewiesen auf einen Rollstuhl. Bald beginnt er mit Para-Badminton. Er denkt schon ans Aufhören, als sein Sport vor zehn Jahren olympisch wird. Der zweifache Grossvater kämpft weiter. In Paris schlägt der Publikumsliebling im Bronze-Spiel Jeong Jae Gun aus Südkorea. Unglaublich: Wandschneider wird im November 61!

Günter Netzer

Welt-, Europameister, Meister, Pokalsieger: Günter Netzer gehören all diese Titel. Eine ganz spezielle Auszeichnung erhielt die Fussball-Legende mit Gerhard Delling im Jahr 2000: den Adolf-Grimme-Medienpreis für grossartige Kommentare in der ARD zur deutschen Nationalmannschaft. Netzer wird am Samstag 80.

Am meisten Einzelsiege an den US Open

1 Jimmy Connors (72, USA): 98 Siege – 17 Niederlagen

Der Final in New York lautet 2024 Sinner gegen Fritz: Die US Open erhalten einen neuen Sieger. Den Titel-Rekord halten Connors, Sampras und Federer (je 5 Pokale). Aber wer hat seit 1968 am meisten Einzel gewonnen? Da führt Jimmy Connors allein – 98 Siege.

2 Novak Djokovic (37, Ser): 90 Siege – 14 Niederlagen

Im US-Open-Titelrennen liegt Djokovic mit 4 Trophäen nur auf Rang 4. Doch bei den Siegen im Einzel auf Rang 2. Kein Wunder: Sechsmal verlor er in New York erst im Final – dreimal verabschiedete er sich in den Halbfinals.

3 Roger Federer (Sz, 43): 89 Siege – 14 Niederlagen

Fünf Titel an den US Open in den Jahren 2004 bis 2008 in Serie – das schaffte in der Profi-Ära kein anderer Spieler. Insgesamt 10 Mal stand Federer in Flushing Meadows in den Halbfinals, sieben davon konnte er gewinnen.

4 Andre Agassi (54, USA): 79 Siege – 19 Niederlagen

Was hat denn Andre Agassi in dieser Liste zu suchen? Er gewann die US Open doch nur zweimal – also auch weniger als Sampras (5) sowie Nadal und McEnroe (je 4), die in diesen Top 5 fehlen. Agassi ist eben US-Open-Rekordteilnehmer (21 Mal) dieser Superstars.

5 Ivan Lendl (64, USA): 73 Siege – 13 Niederlagen

3 seiner 8 Grand-Slam-Titel gewann er in New York. Der in Ostrava, Tschechien, geborene Lendl nahm 1992 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an. Er galt als verbissener Kämpfer und Fitness-Fanatiker.

5,2 Milliarden Euro

So viel gaben die fünf europäischen Top-Ligen – Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga und La Liga – für Transfers in diesem Sommer aus. Der teuerste Spieler war Julian Alvarez (Bild). Der Stürmer wechselte für 75 Millionen Euro von Manchester City zu Atletico Madrid.