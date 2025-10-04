Am Samstag beendet Fabian Blum die Para-Leichtathletik-WM mit einer weiteren Bronzemedaille für das Schweizer Team.

1/2 Der Schweizer Para-Sportler Fabian Blum holt an der Leichtathletik WM eine Medaille. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nächster Schweizer Jubel an der Para-Leichtathletik-WM. Fabian Blum sorgt in Neu-Delhi für die achte Schweizer Medaille. Der Luzerner fährt über 100 Meter in einer Zeit von 17,15 Sekunden zu Bronze.

Am Morgen hat er sich auf Rang vier für den Final qualifiziert. «Als ich gemerkt habe, dass es doch für den dritten Platz reicht, habe ich die Welt nicht verstanden», so Blum nach dem Rennen. Gold sichert sich der Kanadier Anthony Bouchard, Silber ging an Tomoki Sato aus Japan.