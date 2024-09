Wieder holt Marcel Hug bei den Paralympics in Paris eine Medaille. Wieder ist es Silber. Über 1500 m muss sich der Ostschweizer nur dem Chinesen Jin Hua geschlagen geben.

Nächster Schweizer Medaillenjubel in Paris. Marcel Hug (38) wird über 1500 Meter Zweiter. Wieder Zweiter – denn schon über die 800 Meter hat er die erfolgreiche Titelverteidigung verpasst.

Nach dem Startschuss geht Hug sofort auf der Innenbahn nach vorne. Die Führungsarbeit wird ihm aber umgehend abgenommen, das übernimmt die Konkurrenz aus China. Die drei Athleten arbeiten zusammen, können die Gegner so in Schach halten. Eine Taktik, die Hug als legitim bezeichnet.

Zunächst ist das auch kein Grund zur Sorge für ihn, er ist weiter vorne mit dabei. Er lauert auf seine Chance, um anzugreifen. Und wird dann von Jin Hua überrumpelt. Kaum wird die letzte Runde eingeläutet, zündet der Chinese den Turbo. Damit haben seine Konkurrenten nicht gerechnet, denn keiner kann mit ihm mitziehen.

«Habe alles richtig gemacht»

Hug versucht zwar alles, aber er kann die aufgegangene Lücke nicht mehr schliessen. Die Silbermedaille gerät für ihn jedoch nie in Gefahr. Auch Bronze geht mit Dai Yunqiang an einen Chinesen. «Schade, dass ich nicht mitgehen konnte», sagt Hug nach dem Rennen gegenüber SRF zum Turbo-Angriff. Und gibt zu: «Er ist einfach sackstark gefahren.»

Von Enttäuschung keine Spur beim Schweizer. «Es fühlt sich nach Silber gewonnen an, ich habe alles richtig gemacht und alles gegeben», lautet sein Fazit. Und gesteht, dass er auf den letzten 300, 400 Metern extrem schwere Arme hatte. «Oh, wann kommen die anderen Athleten?», sei ihm in diesem Moment durch den Kopf gegangen. Ein Blick auf die Leinwand verrät, sie sind noch weit genug weg. «So habe ich Silber ins Ziel gerettet», sagt Hug. «Mir sind am Ende fast die Arme abgefallen, ich mochte nicht mehr.»

Für Hug ist es die 14. Medaille bei Paralympischen Spielen, die sechste in Silber. Und für die Schweizer Delegation in diesem Jahr Edelmetall Nummer 9.