Flurina Rigling gewinnt an den Paralympics in Paris die erste Schweizer Medaille. In der Verfolgung über 3000 m auf der Bahn wird die Radrennfahrerin Dritte.

Flurina Rigling jubelt über die erste Schweizer Medaille.

Im Kampf um Bronze setzte sich die 27-jährige Zürcherin klar gegen die Deutsche Maike Hausberger durch. In 3:48,512 unterbot Rigling ihre am Morgen im Vorlauf aufgestellte Bestzeit noch einmal deutlich und blieb gut 2,4 Sekunden vor ihrer Kontrahentin.

Zwar wurde Rigling vor zwei Jahren auf derselben Bahn in Saint-Quentin-en-Yvelines Weltmeisterin in dieser Disziplin und weiss auch sonst schon einige Titel in ihrem Palmares. Dennoch gehörte sie nicht zum engsten Favoritenkreis, da an den Paralympics weniger unterschiedliche Kategorien angeboten werden und Athletinnen mit unterschiedlichem Behinderungsgrad gegeneinander antreten.