Am Sonntag regnets Gold für die Schweiz an den Paralympics. Nach zwei Leichtathletik-Medaillen gewinnt der Schwimmer Leo McCrea über 100 m Brust.

Coup an den Paralympics

Coup an den Paralympics

1/2 Leo McCrea schwimmt über 100 m Brust zu Gold.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Leo McCrea gewinnt an den Paralympics Gold über 100 m Brust. Der 20-Jährige holt für die Schweiz bereits die sechste Medaille in Paris. Nach den beiden Goldmedaillen der Rollstuhlsportlerinnen Catherine Debrunner und Manuela Schär am Sonntagabend, ist McCreas Medaille bereits die vierte goldene.

McCrea ist britisch-schweizerischer Doppelbürger, startet seit fünf Jahren für die Schweiz, wohnt und studiert aber in England.

Die 100 m Brust sind die Paradestrecke von McCrea, der nicht als erster Goldanwärter galt. Aber der kleinwüchsige Sportler verbessert seine persönliche Bestzeit um zwei Sekunden und schlägt in 1:27 Minuten an, obwohl er den Beinschlag nicht anwenden kann und praktisch keine Gleitphase hat. Nach EM-Bronze 2024 und WM-Silber 2023 holt das jüngste Mitglied der Schweizer Delegation nun Olympia-Gold für sein Palmarès.

Mit den drei Goldmedaillen macht die Schweiz im Medaillenspiegel einen Sprung von Platz 29 auf Platz 10.