Der Berlin Marathon ist in der Kategorie Rollstuhl fest in Schweizer Hand. Marcel Hug und Catherine Debrunner siegen überlegen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Marcel Hug siegte im Berlin Marathon zum bereits neunten Mal. Foto: ENNIO LEANZA

Hug dominierte drei Wochen nach seinem dritten Paralympics-Sieg im Marathon in Folge erneut auch das Rennen in den Strassen Berlins. Den Klassiker über die 42,195 Kilometer in Deutschlands Hauptstadt entschied er zum bereits neunten Mal für sich.

Hug erreichte das Ziel mit einer Minute und 47 Sekunden Vorsprung vor dem Briten David Weir, wie der Schweizer mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister. Der drittplatzierte Niederländer Geert Schipper lag schon über drei Minuten zurück.

Debrunner, an den Spielen in Paris mit fünfmal Gold und einmal Silber die grosse Abräumerin in der Leichtathletik, gewann in Berlin zum dritten Mal hintereinander. Vor zwei Jahren hatte sie gleichenorts ihre Marathon-Premiere gegeben. Bei ihrem neuesten Erfolg distanzierte sie ihre erste Verfolgerin, die Amerikanerin Susannah Scaroni, um fast drei Minuten. Manuela Schär und Patricia Eachus rundeten mit den Rängen 3 und 4 den starken Schweizer Auftritt ab.