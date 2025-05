Vor dem Spiel Espanyol gegen den FC Barcelona rast ein Auto in eine Gruppe von Fans am RCDE-Stadion. 13 Menschen werden verletzt.

Auto rast vor Barcelona-Derby in Fans

Chaotische Szenen rund um das RCDE-Stadion in Barcelona: Vor dem Derby Espanyol – FC Barcelona raste ein Auto offenbar mit hohem Tempo in eine Gruppe von Fussballfans. Die Lage ist unübersichtlich. Lokale Medien sprechen von 13 Verletzten.

Augenzeugen berichten in den sozialen Medien von grosser Verwirrung in den ersten Minuten nach dem Vorfall. Videos zeigen, wie Polizisten mit Fans aneinandergeraten. Offenbar scheint den Beteiligten nicht klar zu sein, was passiert ist.

Fahrerin überwältigt

Die Fahrerin wurde offenbar rasch überwältigt und anschliessend festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen wurden aufgenommen. Zum aktuellen Zeitpunkt gehen die Behörden von einem Unfall aus.

Das Spiel befindet sich derzeit in der ersten Halbzeit. Zunächst hatten die Sicherheitsbehörden eine mögliche Unterbrechung des Spiels in Erwägung gezogen, die Partie konnte jedoch letztendlich wie gewohnt fortgesetzt werden. Der Verein gab über den Stadionspeaker zudem bekannt, dass es zu keinen schlimmeren Verletzungen gekommen sei.