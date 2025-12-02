DE
Luzern wird vor Heimkulisse von Porto deklassiert
Luzern – Porto 26:44:Luzern wird vor Heimkulisse von Porto deklassiert

Out in European League
Kriens-Luzern kassiert Klatsche gegen Portugiesen und scheidet aus

Die Handballer von Kriens-Luzern müssen in der European League unten durch. Gegen Porto verlieren die Zentralschweizer 25:44 und scheiden damit aus.
Publiziert: 21:37 Uhr
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Kommentieren
Der Krienser Trainer Thomas Zimmermann erlebt in Portugal ein Debakel.
Darum gehts

  • Kriens-Luzern scheitert in der European League gegen Porto
  • Elverum siegt erwartungsgemäss gegen Fram Reykjavik mit 38:24
  • Kriens-Luzern benötigt mindestens 13 Tore Differenz zum Weiterkommen
Kriens-Luzern scheitert in der European League. Im letzten Gruppenspiel unterliegt das Team von Trainer Thomas Zimmermann zu Hause gegen Porto mit 25:44 und verpasst den Einzug in die Hauptrunde.

Nach etwas mehr als zwölf Minuten liegen die Zentralschweizer bereits mit 3:12 zurück. Zur Pause steht es 10:23. Die Angriffseffizienz in der ersten Halbzeit beträgt nur 23 Prozent. Nach der desaströsen ersten Halbzeit ist ein Weiterkommen nicht mehr realistisch, da sich Elverum gegen das punktelose Fram Reykjavik wie erwartet keine Blösse gibt und 38:24 siegt. Dadurch hätte Kriens-Luzern gegen Porto mit mindestens 13 Toren Differenz gewinnen müssen, um sich für die Hauptrunde zu qualifizieren.

Moritz Oertli und Luca Sigrist schiessen je vier Tore für die Gastgeber.

