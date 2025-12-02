Die Handballer von Kriens-Luzern müssen in der European League unten durch. Gegen Porto verlieren die Zentralschweizer 25:44 und scheiden damit aus.

Darum gehts Kriens-Luzern scheitert in der European League gegen Porto

Elverum siegt erwartungsgemäss gegen Fram Reykjavik mit 38:24

Kriens-Luzern benötigt mindestens 13 Tore Differenz zum Weiterkommen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kriens-Luzern scheitert in der European League. Im letzten Gruppenspiel unterliegt das Team von Trainer Thomas Zimmermann zu Hause gegen Porto mit 25:44 und verpasst den Einzug in die Hauptrunde.

Nach etwas mehr als zwölf Minuten liegen die Zentralschweizer bereits mit 3:12 zurück. Zur Pause steht es 10:23. Die Angriffseffizienz in der ersten Halbzeit beträgt nur 23 Prozent. Nach der desaströsen ersten Halbzeit ist ein Weiterkommen nicht mehr realistisch, da sich Elverum gegen das punktelose Fram Reykjavik wie erwartet keine Blösse gibt und 38:24 siegt. Dadurch hätte Kriens-Luzern gegen Porto mit mindestens 13 Toren Differenz gewinnen müssen, um sich für die Hauptrunde zu qualifizieren.

Moritz Oertli und Luca Sigrist schiessen je vier Tore für die Gastgeber.