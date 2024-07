Schweizer Mixed-Staffel holt WM-Gold

Die Schweiz holt an der Sprint-WM in Edinburgh in der Mixed-Staffel Gold. Natalia Gemperle, Riccardo Rancan, Joey Hadorn und Simona Aebersold verweisen Finnland und Norwegen auf die nächsten Plätze.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Simona Aebersold nutzte die gute Ausgangslage.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Startläuferin Natalia Gemperle übergab als Vierte an Rancan, der praktisch zeitgleich mit dem führenden Schweden Emil Svensk den zweiten Abschnitt beendete. Auch nach dem Lauf von Hadorn war das Schweizer Team und jenes der Schweden praktisch gleichauf.

In der Folge gelang es Aebersold, die schwedische Top-Läuferin Tove Alexandersson unter Druck zu setzen. «Ich wusste, dass sie so beginnt, Fehler zu machen. Genau das ist geschehen, gleichzeitig kam ich ohne grosse Unsicherheit durch», sagte Aebersold. Alexandersson kam mit einem Rückstand von 7,9 Sekunden auf die Bernerin ins Ziel, weil sie jedoch einen Posten nicht quittierte, wurde das schwedische Team disqualifiziert. So erbte Finnland mit einem Rückstand von 38,8 Sekunden die Silbermedaille. Das drittklassierte Norwegen verlor mehr als eine Minute auf die Schweiz.

Für die Schweizer Staffel ist es die zweite Goldmedaille an einer Sprint-WM. Bei der Premiere 2014 triumphierten Rahel Friedrich, Martin Hubmann, Matthias Kyburz und Judith Wyder.

An den Titelkämpfen in Schottland war es bereits die vierte Medaille für die Schweizer Delegation. Am Freitag hatten Aebersold und Gemperle Silber respektive Bronze sowie Tino Polsini Silber geholt.

Die WM findet am Dienstag mit dem Knock-out-Sprint ihren Abschluss.