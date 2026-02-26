Zur traditionellen Kleidung der Schotten gehören der Kilt und ein Beutel, der dazu getragen wird. Eigentlich verstösst der gegen die Sicherheitsregeln bei der WM. Doch die Fifa macht eine Ausnahme.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Grosse Freude bei schottischen Fussballfans: Extra für sie wird der Weltverband Fifa im Sommer bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA seine strengen Sicherheitsbestimmungen etwas lockern.

Konkret dürfen die Schotten bei den Spielen ihres Teams auch den traditionellen Pelz- oder Lederbeutel vor dem Kilt tragen – obwohl der sogenannte Sporran eigentlich gegen die Stadionordnung bei der WM verstösst. Dem schottischen Fussball-Verband SFA gelang es jedoch, eine entsprechende Vereinbarung mit der Fifa zu treffen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet.

Der Sporran gehört zum traditionellen Schottenrock (Kilt), den Fans der «Tartan Army» auch gern bei den Spielen ihrer Nationalmannschaft tragen. Er ist eine wichtige Ergänzung des Kleidungsstücks, weil der Kilt an sich keine Taschen hat.

In Konflikt mit der Stadionordnung kommt der Beutel deshalb, weil bei der WM eigentlich nur Taschen erlaubt sind, die deutlich kleiner oder durchsichtig sind. Eine Sprecherin der SFA bestätigte jedoch, «dass Sporrans nach den üblichen Kontrollverfahren in die Stadien mitgenommen werden dürfen».

Und nicht nur das: Die Fifa habe sogar zugestimmt, ihre WM-Ordner vor den Spielen der schottischen Mannschaft speziell zu schulen «und sie auf die Ankunft der Fans in Boston und Miami vorzubereiten». Dort werden die Schotten bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1998 in der Vorrunden-Gruppe gegen Haiti, Marokko und Brasilien spielen.