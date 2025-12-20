DE
Operation ist nötig
Mountainbikerin Frei erleidet Handbruch bei Trainingssturz

Im Trainingslager in Italien ist Sina Frei heftig gestürzt. Die Mountainbikerin zog sich eine Gehirnerschütterung und einen Handbruch zu.
Schmerzhaft: Nach einem Trainingssturz muss sich Mountainbikerin Sina Frei an der Hand operieren lassen.
Foto: GIAN EHRENZELLER
Die Schweizer Mountainbikerin Sina Frei muss sich nach einem Trainingssturz an der Hand operieren lassen. Die Olympiazweite von 2021 stürzte im Trainingslager der Schweizer Nationalmannschaft in Italien nach einem Fahrfehler und zog sich dabei eine Hirnerschütterung sowie Verletzungen an der Hand zu.

Nach weiteren Abklärungen in der Schweiz wurde eine Fraktur des Kahnbeins an der linken Hand diagnostiziert. Wie Freis Management mitteilt, ist die Operation für Montag terminiert.

