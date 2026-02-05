Die Vorfreude steigt: Wenn am 6. Februar 2026 das olympische Feuer entzündet wird, blicken alle Wintersportfans nach Norditalien: Von den Ski-Alpin-Wettbewerben in Bormio und Cortina über die Eissportarten in Milano bis zu den Loipen im Val die Fiemme – die 25. Austragung des Sportgrossanlasses verspricht Spektakel, Emotionen und Höchstleistungen.
An die 2900 Athletinnen und Athleten aus mehr als neunzig Ländern kämpfen in den kommenden zwei Wochen um Gold, Silber und Bronze. Darunter befindet sich auch ein starkes Swiss Olympic Team (siehe Box). Die Schweiz zählt gar zu den Topnationen, was den Medaillenspiegel angeht: Zuletzt schaffte es unser Land fünfmal in Folge in die Top Ten.
Doch wie viele Medaillen holte die Schweiz an der letzten Austragung genau? An wie vielen Orten gehen die aktuellen Spiele über die Bühne? Und wie heissen die beiden Maskottchen von Milano Cortina? Stelle bei diesen und weiteren Fragen dein Olympia-Wissen unter Beweis!
Teilnehmen bei der Fanaktion von Swiss Olympic und Toyota (Informationen und Teilnahmebedingungen hier) ist ganz einfach: Sende jetzt deine Glückwunschbotschaft ans Swiss Olympic Team Fan-Phone via WhatsApp an 079 868 68 68 oder über die Kampagnenseite via Button und sichere dir mit etwas Glück ein Olympia-Outfit im Wert von 3000 Franken.
Zudem kannst du mit etwas Schützenhilfe von Fortuna einen tollen Preis gewinnen – indem du die Wintersportstars bei ihrem Kampf um Gold unterstützt. Ob via Smartphone, Social Media oder auf digitalen Screens in der ganzen Schweiz – die Fanaktion von Swiss Olympic macht es möglich.
«Mit dem Swiss Olympic Team Fan-Phone können Fans ihre persönlichen Glückwünsche direkt an die Athletinnen und Athleten senden», sagt Marc Schumacher, Leiter Marketing und Kommunikation Swiss Olympic. «Eine Fanaktivierung, die Nähe schafft, Emotionen weckt und die Unterstützung der Schweiz sichtbar macht.» Mehr dazu siehe Box!
Vom allerersten eigenen Kleinwagen über den Business-Kombi, den Family-Van und die Sportlimousine bis hin zum Kompakt-SUV nach der Pensionierung – es gibt für jede Lebensphase den passenden Toyota.
Dieser Beitrag wurde vom Ringier Brand Studio im Auftrag eines Kunden erstellt. Die Inhalte sind redaktionell aufbereitet und entsprechen den Qualitätsanforderungen von Ringier.
Kontakt: E-Mail an Brand Studio
