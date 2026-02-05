DE
Zweites Abfahrtstraining im Ticker
Hintermann oder Rogentin – wer holt sich den letzten Startplatz?

Stefan Rogentin und Niels Hintermann kämpfen um den vierten Schweizer Startplatz in der Olympia-Abfahrt. Das zweite Training in Bormio gibts ab 11.30 Uhr live im Ticker.
Publiziert: 11:05 Uhr
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
Cédric HeebRedaktor Sport
vor 57 Minuten
vor 18 Minuten

29 Simon Jocher

Der Deutsche verliert schon oben sehr viel Zeit.

vor 19 Minuten

28 Martin Cater

Ansprechende Leistung des Slowenen. Zwar nach dem San Pietro auch weit zurück, schwingt er unten nicht wie andere früh ab.

vor 20 Minuten

27 Brodie Seger

Die Carcentina gelingt dem Kanadier nicht wunschgemäss. Dafür springt er beim San Pietro als einer der wenigsten über 50 Meter weit.

vor 21 Minuten

26 Jan Zabystran

Direkt hinter Negomir reiht sich der Tscheche ein, der mehr oder weniger gleiche Abschnittszeiten hinlegt wie der US-Amerikaner.

vor 23 Minuten

25 Kyle Negomir

Fehlerfreie, aber langsame Fahrt des US-Amerikaners.

vor 26 Minuten

24 Christof Innerhofer

Der italienische Altmeister verliert rund um die Carcentina einiges an Zeit. Weil er aber im letzten Sektor die beste Zeit aller Athleten bis dahin aufstellt, kommt er als Siebter ins Ziel (+1,18 Sekunden).

vor 27 Minuten

23 Stefan Babinsky

Dem vierten der fünf Österreicher gelingt der Schluss, er ist auch einer der wenigen, der in der Hocke Richtung Ziellinie fahren. Im Ziel ist er Zehnter, direkt vor Kriechmayr und Haaser.

vor 28 Minuten

22 Bryce Bennett

Schon vor dem San-Pietro-Sprung langsam, schwingt auch der US-Amerikaner früh ab und fährt gemächlich ins Ziel.

vor 29 Minuten

21 Raphael Haaser

Gleiches Bild beim amtierenden Riesenslalom-Weltmeister. Allerdings ist der Österreicher auch oben nicht bei den Schnellsten dabei.

vor 31 Minuten

20 Elian Lehto

Der Finne stellt ebenfalls früh vor dem Ziel auf. Da bluffen offenbar sehr viele Fahrer.

