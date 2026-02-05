29 Simon Jocher
Der Deutsche verliert schon oben sehr viel Zeit.
28 Martin Cater
Ansprechende Leistung des Slowenen. Zwar nach dem San Pietro auch weit zurück, schwingt er unten nicht wie andere früh ab.
27 Brodie Seger
Die Carcentina gelingt dem Kanadier nicht wunschgemäss. Dafür springt er beim San Pietro als einer der wenigsten über 50 Meter weit.
26 Jan Zabystran
Direkt hinter Negomir reiht sich der Tscheche ein, der mehr oder weniger gleiche Abschnittszeiten hinlegt wie der US-Amerikaner.
25 Kyle Negomir
Fehlerfreie, aber langsame Fahrt des US-Amerikaners.
24 Christof Innerhofer
Der italienische Altmeister verliert rund um die Carcentina einiges an Zeit. Weil er aber im letzten Sektor die beste Zeit aller Athleten bis dahin aufstellt, kommt er als Siebter ins Ziel (+1,18 Sekunden).
23 Stefan Babinsky
Dem vierten der fünf Österreicher gelingt der Schluss, er ist auch einer der wenigen, der in der Hocke Richtung Ziellinie fahren. Im Ziel ist er Zehnter, direkt vor Kriechmayr und Haaser.
22 Bryce Bennett
Schon vor dem San-Pietro-Sprung langsam, schwingt auch der US-Amerikaner früh ab und fährt gemächlich ins Ziel.
21 Raphael Haaser
Gleiches Bild beim amtierenden Riesenslalom-Weltmeister. Allerdings ist der Österreicher auch oben nicht bei den Schnellsten dabei.
20 Elian Lehto
Der Finne stellt ebenfalls früh vor dem Ziel auf. Da bluffen offenbar sehr viele Fahrer.