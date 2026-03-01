Wenn man uns machen lässt, könnten Olympische Winterspiele in der Schweiz ein voller Erfolg werden, schreibt Blick-Sportchef Emanuel Gisi. Denn Milano Cortina mag ein guter Anfang gewesen sein, doch es geht noch mehr.

Emanuel Gisi Sportchef

Olympische Winterspiele 2038 in der Schweiz? Als Wintersportnation haben wir das Know-how, die Infrastruktur, das spektakuläre Bergpanorama. Die Wege sind kurz und die Organisation grosser Events beherrschen wir. Was gibts da überhaupt noch zu überlegen?

Nun. Olympia ist kein normales Sportfest. Die Milliardenbudgets waren zuletzt selten in Stein gemeisselt, am Ende zahlte zu oft die öffentliche Hand drauf.

Darum ist die neue Vorgabe des IOC richtig: Was nach den Spielen keinen Nutzen hat, darf gar nicht erst gebaut werden. Zur Not braucht es temporäre Lösungen, gefragt ist echte Nachhaltigkeit. Die Schweiz kann das alles bieten. Und kommt auch nicht mit irren Ideen wie der einer Ersatzbobbahn in Lake Placid (USA) für Milano Cortina.

Vor allem entscheidend: Die Bevölkerung muss dahinterstehen und von Anfang an sehen, dass hier vernünftig gearbeitet wird. Dazu gehört wie im Fall der Schweizer Bewerbung, dass seriös gewirtschaftet und die Finanzierung grösstenteils privat getragen wird.

Aber auch weiche Faktoren sind wichtig. Dass zum Beispiel Wege gesucht werden, wie der olympische Geist mit dem Zentrum in Luzern wieder greifbarer gemacht werden kann, als er es während der zwei Olympia-Wochen in Norditalien zuweilen war, ist sehr vernünftig. Switzerland 2038 ist eine Chance für Wirtschaft und Sport. Es soll aber auch ein Anlass sein, auf den wir Schweizerinnen und Schweizer stolz sein dürfen. An dem wir zeigen können, dass wir gute Gastgeber sind.

Milano Cortina mag ein guter Anfang für die Winterspiele 2.0 gewesen sein. Aber das können wir noch besser. Der Sport, aber auch die Schweiz. Wenn man uns machen lässt.