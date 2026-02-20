Fanny Smith gewinnt im Skicross Olympia-Silber. Auf dem Kurs in Livigno geht Gold an die Deutsche Daniela Maier, Bronze holt die Saisondominatorin Sandra Näslund aus Schweden.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Fanny Smith machts wie Camille Rast! Wie die Slalomfahrerin ärgert sich auch die Skicrosserin über den ihrer Meinung nach zu einfachen Olympia-Hang – und holt trotz der Kritik olympisches Edelmetall! Es ist bereits das 15. für die Schweiz an diesen Winterspielen.

Für Smith ist es nach Bronze in Pyeongchang 2018 und Peking 2022 die dritte Medaille, erstmals in silberner Ausgabe. Dass es nicht Gold ist, liegt an der Deutschen Daniela Maier, die sich im Final sowohl gegen die Angriffe von Smith als auch gegen jene von Saison-Dominatorin Sandra Näslund behauptet hat. Die Schwedin muss sich mit Bronze begnügen.

Das Pikante daran: 2022 teilten sich Maier und Smith noch Olympia-Bronze, allerdings erst nach einem ausgedehnten Rechtstreit. Erst war Smith die Medaille von der Rennjury vor Ort genommen worden. Man hatte geurteilt, Smith hätte Maier behindert. Als dem Rekurs der Schweizerin stattgegeben wurde, fühlte sich dann aber Maier hintergangen. Schliesslich urteilte der internationale Sportgerichtshof in Lausanne, dass beide Athletinnen ihre Medaille behalten dürfen.

Bitteres Aus für Gantenbein

Dieses Mal gibts kein vergleichbares Drama. Auch wenn aus Schweizer Sicht das Aus von Talina Gantenbein äusserst bitter war. Im Halbfinal wird sie erst auf der Zielgerade von Marielle Berger Sabbatel überholt. Fast reflexartig versucht sie, diese mit ihrem Arm auszubremsen und wird dafür im Nachhinein auch von der Rennjury verwarnt.

Als Fünfte im Endklassement zeigt Gantenbein im kleinen Final allerdings nochmals, wie gut sie diese Strecke in Livigno im Griff hatte. Sixtine Cousin holt sich als Siebte ebenfalls ein olympisches Diplom. Saskja Lack, die vierte Schweizerin im Wettbewerb, ist bereits im Viertelfinal ausgeschieden. Sie hatte das Pech, an ihren beiden Teamkolleginnen (Gantenbein und Cousin) zu scheitern.

Das Rennen zum Nachlesen im Ticker

Smith holt 15. Medaille für die Schweiz Die 15. Medaille für die Schweiz an diesen Winterspielen ist Tatsache. Für Fanny Smith ist es nach zwei Olympia-Bronzemedaillen erstmals Silber. An Gold hat die Schweizerin im Final kurz geschnuppert, doch an der Deutschen Daniela Maier kommt Smith nicht mehr vorbei. In einem bis zum Schluss packenden Zweikampf lässt sie aber die Schwedin Sandra Näslund, die als grosse Goldfavoritin am Start gestanden hat, hinter sich. Grosser Final – Smith holt Silber! Was für ein Dreikampf an der Spitze! Maier reiht sich vorne ein. Nach einem versuchten Angriff von Näslund auf die Spitze, kann Smith Platz 2 übernehmen. Bis zum Schluss bekämpfen sich die drei Fahrerinnen. Smith holt sich Silber! Gold geht an die Deutsche Daniela Maier und Sandra Näslund holt «nur» Bronze. Die Französin Berger Sabbatel geht leer aus. Fokus auf grossen Final In Kürze steht hier die Medaillenentscheidung an. Holt sich Fanny Smith eine Medaille? Zweimal hat sie bereits Olympia-Bronze geholt – wird es heute eine andere Farbe? Kleiner Final – Gantenbein holt Platz 5 Kleine Rehabilitation für Gantenbein – wieder legt sie übe die Bodenwellen einen Top-Start hin. Dieses Mal behauptet sie sich auch erfolgreich gegen die Französin Jade Grille Aubert und holt sich Platz 5. Sixtine Cousin wird in der Endabrechnung Siebte, weil Lokalmatadorin Galli gestürzt ist. Warnung an Gantenbein Vor dem kleinen Final, in dem es leider nur noch um die Ehrenplätze neben dem Podest geht, kriegt Talina Gantenbein noch eine Warnung ausgesprochen. Wohl, weil sie reflexartig versuchte hatte, ihre Konkurrentin im Halbfinal auf der Zielgeraden noch etwas auszubremsen. Da Berger Sabbatel trotzdem an ihr vorbeigezogen ist, genügt die Warnung aber auch. Halbfinal Heat 2 – Smith weiter! Smith übernimmt hinter Näslund souverän Platz 2. Dann greift sie die Schwedin an und verliert etwas Tempo. Deshalb ist die Italienerin Galli dran. Es entscheidet sich auf der Zielgeraden. Dort setzt sich Smith knapp gegen Galli durch. Was Mut für den Final macht: Smith greift Näslund zweimal an und zeigt, dass die Schwedin auch überholt werden kann – auch wenn es im Halbfinal noch nicht ganz geklappt hat. Halbfinal Heat 1 – beide Schweizerinnen draussen Was für ein Krimi! Maier setzt sich vorne ab. Dahinter liefert sich Gantenbein einen heissen Zweikampf mit Berger Sabbatel. Erst ist Gantenbein vorne, dann zieht die Französin vorbei, bevor Gantenbein wieder auf Platz 2 liegt. Auf der Zielgeraden hat Berger Sabbatel aber mehr Tempo und setzt sich durch. Cousin kann nicht ganz mithalten. Wie bitter! Griff nach nächster Medaille Drei Schweizerinnen stehen im Skicross-Halbfinal – sollten mindestens zwei davon weiterkommen, steht die nächste Medaille für die Schweiz fest. Der Weg dahin ist aber noch hart. Gantenbein und Cousin müssen in ihrem Heat gegen die Deutsche Daniela Maier ran, die bisher sehr überzeugte. Derweil Fanny Smith in ihrem Heat auf Dominatorin Sandra Näslund trifft. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass es hinter der Schwedin wohl nur einen Platz für den Final gibt. Mit Jole Galli muss dabei eine Lokalmatadorin eliminert werden, die zweimal starke Auftritte zeigte. Die Halbfinals in der Übersicht Viertelfinal Heat 4 Erneut fährt Näslund ihr eigenes Rennen. Dahinter setzt sich Lokalmatadorin Galli knapp gegen Ofner und Baz Ballet durch. Weitere Einträge laden