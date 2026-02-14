Im Zielraum des olympischen Riesenslaloms fällt zum wichtigsten Zeitpunkt die Zeitmessung aus. So wissen die Fans nicht, wie es bei Zieleinfahrt steht.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Einen Schweizer Triumph bei einem olympischen Skirennen live zu erleben, ist für viele Schweizer Skifans ein Lebenstraum. Wer diesen Bucket-List-Moment beim Riesenslalom in Bormio abhaken kann, wird bei diesem speziellen Moment jedoch von der Technik im Stich gelassen.

Wie Leserreporter aus dem Zielraum berichten, funktioniert die Zeitmessung nicht. So kann die anwesende Meute nur raten, ob ihr Idol zumindest vorübergehend auf dem Leader-Thron Platz nehmen kann.

Und so verpassen die mitgereisten Fans, dass Loïc Meillard bei der Zieleinfahrt seine Olympia-Medaille auf sicher hat. Obwohl so das zweite Edelmetall für die Schweiz im Riesenslalom fix ist, ist der Jubel im Zielraum nur verhalten. Um doch up to date zu bleiben, schauen die Anhänger die Zeiten auf dem Mobiltelefon nach. Und dort steht am Ende des Rennens, dass Lucas Pinheiro Braathen als Sieger zuoberst steht.

Er verdrängt die beiden Schweizer Marco Odermatt und Loïc Meillard auf die Plätze zwei und drei. Direkt hinter den beiden Medaillengewinner reiht sich mit Thomas Tumler ein dritter Schweizer auf Rang vier ein. Auch das technische Malheur wird der Partystimmung im Schweizer Lager keinen Abbruch tun.