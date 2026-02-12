DE
Stunk wegen Olympia-Regelung
«Bei den Funktionären wächst in mir der Zorn»

Im Podcast «SCHLIIFTS?» sprechen Blick-Hockeychef Dino Kessler und Raphi Walser mit Gast Ueli Schwarz über das Check-Verbot im internationalen Frauenhockey.
Publiziert: 20:01 Uhr
