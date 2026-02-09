Anni Karava (Fin), Han Linshan (Chn) und Avery Krumme (Usa)
Die junge Finnin fällt in der ansonsten bereits modisch bewussten Freestyle-Szene als kleine Querdenkerin auf. Sie trägt ihre Startnummer auf ungewöhnliche Weise und fährt das Leibchen nur mit einem Arm durch. Mit dieser coolen Einstellung erreicht sie 49,61 Punkte.
Neben Eileen Gu wäre eigentlich auch die Chinesin Han Linshan am Start gewesen, doch sie stürzte und trat nicht an. So war Avery Krumme als Nächste dran. Die Amerikanerin nutzte die kurze Pause zwischen den Sprüngen, um ihre Brille noch einmal neu zu justieren.
Lara Wolf (Aut), Naomi Urness (Can), Megan Oldham (Can)
Mit zusammengetappten Hosen ist Oldham nun ebenfalls unten angekommen. Anders als ihre Kollegin Urness kann sie mit ihrem ersten Run sehr zufrieden sein. Urness quittierte unten mit einem knappen «Next Round», wirkt sichtlich unzufrieden, hat aber noch Chancen auf eine Verbesserung. Die Österreicherin Lara Wolf liegt mit 52,83 Punkten hinter Tanno. Oldham übernimmt mit 69,76 Punkten die Führung.
Was ist Slopestyle und wie lief das an vergangen Olympiaden?
Slopestyle ist eine Disziplin im Freestyle-Skiing, bei der Athletinnen und Athleten einen Parcours aus Rails, Boxen und Kickern absolvieren. Ziel ist es, die Strecke mit möglichst spektakulären Tricks, sauberer Technik und stilsicherer Linienführung zu meistern. Jeder Run wird von einer Jury nach Schwierigkeit, Ausführung, Kreativität und sauberen Landungen bewertet.
Slopestyle entstand in den 1990er-Jahren als Teil der Freestyle-Skiing-Disziplinen. International beliebt wurde er durch Wettkämpfe im World Cup und bei X-Games. Olympisch ist Slopestyle seit den Winterspielen 2014 in Sotschi. Seitdem gilt die Disziplin als Highlight für Zuschauerinnen und Zuschauer, da jeder Run eine Mischung aus Risiko, Technik und Stil zeigt.
Giulia Tanno (Sui)
Tanno zeigte einen souveränen ersten Run, riss danach die Hände in die Luft und wirkte sichtlich zufrieden. Mit 65,85 Punkten liegt sie knapp hinter der Chinesin Menting, strahlt dabei aber vor Freude und Selbstvertrauen.
Maria Gasslitter (Ita) und Liu Menting (Chn)
Die ersten beiden Athletinnen haben ihre Läufe bereits absolviert und solide Ergebnisse gezeigt. Dabei liegt die Chinesin Menting knapp vorne vor der jungen Italienerin Maria Gasslitter, die ebenfalls einen starken Run zeigte.
Die Teilnehmerinnen
- Maria Gasslitter (Ita)
- Liu Mengtin (Chn)
- Giulia Tanno (Sui)
- Lara Wolf (Aut)
- Naomi Urness (Can)
- Megan Oldham (Can)
- Anni Karava (Fin)
- Han Linshan (Chn)
- Avey Krumme (Usa)
- Kirsty Muir (Gbr)
- Gu Ailing Eileen (Chn)
- Mathilde Gremaud (Sui)
Die Überraschung
Giulia Tanno schaffte als Zehnte den Finaleinzug und ist die zweite Schweizer Medaillenchance bei den Frauen. Die Bündnerin, nach langwierigen Verletzungen erstmals bei Olympia am Start, zeigte in der Qualifikation eine starke Leistung, vor allem im zweiten Run, der ihr 57,01 Punkte einbrachte. Tanno überzeugt durch saubere Technik, Präzision auf den Rails und Mut bei den Sprüngen. Sie wird im Final versuchen, ihre Erfahrung aus internationalen Wettbewerben auszuspielen und mit riskanteren Tricks ihr Potenzial voll zu zeigen. Für sie sind Top-10-Platzierungen realistisch, mit einem perfekten Run ist aber auch eine Medaille drin.
Gremaud vs. Gu – brisantes Duell vor dem Final
Mathilde Gremaud musste kurz vor den Olympischen Spielen einen erneuten Schock verkraften: Ihr Trainer Misra Noto wechselte erneut zur Konkurrenz und unterstützt nun Eileen Gu, ihre grösste Rivalin. Sportlich zeigt Gremaud aber keinerlei Einbruch: Bei der Qualifikation überzeugte sie mit souveränen Läufen und distanzierte zusammen mit Gu das restliche Feld deutlich. Nach Bronze und Gold bei den X-Games in Aspen ist sie bereit für den heutigen Final ,in dem es zum direkten Duell mit Gu kommt – zwei Athletinnen in absoluter Topform.
Die Topfavoritin
Mathilde Gremaud geht als klare Favoritin in den Slopestyle-Final. Die Freiburgerin, 26 Jahre alt, gewann 2022 in Peking Olympia-Gold und gilt seit Jahren als eine der besten Freestyle-Skifahrerinnen der Welt. In der Qualifikation zeigte sie einen souveränen «Sicherheitsrun» im ersten Durchgang (76,68 Punkte), bei dem sie keine Risiken einging, aber trotzdem die Konkurrenz klar hinter sich liess. Im zweiten Durchgang baute sie ihre Grabs sauberer aus und steigerte sich leicht auf 79,15 Punkte – das beste Ergebnis im 26-köpfigen Feld. Am Sonntag feiert Gremaud ihren 26. Geburtstag, heute könnte sie sich selbst mit ihrer vierten Olympiamedaille beschenken. Technisch glänzt sie durch saubere Landungen, stilvolle Sprünge und kreative Lines – sie wird als Topfavoritin um Gold gehandelt.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.