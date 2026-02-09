Anni Karava (Fin), Han Linshan (Chn) und Avery Krumme (Usa)

Die junge Finnin fällt in der ansonsten bereits modisch bewussten Freestyle-Szene als kleine Querdenkerin auf. Sie trägt ihre Startnummer auf ungewöhnliche Weise und fährt das Leibchen nur mit einem Arm durch. Mit dieser coolen Einstellung erreicht sie 49,61 Punkte.

Neben Eileen Gu wäre eigentlich auch die Chinesin Han Linshan am Start gewesen, doch sie stürzte und trat nicht an. So war Avery Krumme als Nächste dran. Die Amerikanerin nutzte die kurze Pause zwischen den Sprüngen, um ihre Brille noch einmal neu zu justieren.