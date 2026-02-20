Viertelfinal Heat 3 – Smith souverän weiter!
Startzielsieg für Smith! Dieses Mal schluckt sie die Wellen besser als Schmidt. Doch hinter der Schweizerin bleibt es knapp, alle vier Fahrerinnen bleiben dran. Am Ende setzt sich hinter Smith die Französin Jade Grillet Aubert durch.
Viertelfinal Heat 2 – Gantenbein und Cousin weiter!
Lack und Gantenbein profitieren von den besten Startpositionen und kommen führend aus den Bodenwellen heraus. Dahinter reiht sich Cousin ein. Die Französin Anouck Errard ist schnell zurückgebunden. Unten raus zieht Gantenbein davon. Nach einem Angriff von Cousin verliert Lack Tempo und Errard holt auf. Auf der Zielgerade wird es richtig eng und Cousin sichert sich hinter Gantenbein den zweiten Halbfinal-Platz!
Drei Schweizerinnen folgen
Jetzt ist der Heat mit Gantenbein, Lack und Cousin an der Reihe.
Viertelfinal Heat 1
Daniela Meier ist nach den Bodenwellen souverän auf Halbfinal-Kurs, lässt nichts anbrennen. Dahinter gibts eine Überraschung, weil Marielle Thompson nach dem Start eine Welle schlecht schluckt, kann die Französin Marielle Berger Sabbatel profitieren und ihre Position bis zum Schluss verteidigen. Auch die Schwedin Linne Mobärg bleibt vor Thompson. Damit ist eine erste Medaillenkandidatin draussen!
Ausgangslage vor Viertelfinal
Die Achtelfinals sind durch und alle Schweizerinnen sind noch dabei – so darf es weitergehen, wird es aber leider nicht. Im Viertelfinal Heat 3 werden drei Schweizerinnen antreten. Bleibt zu hoffen, dass das Trio aus Lack, Gantenbein und Cousin gegen die Französin Anouck Errard dafür sorgen, dass ein Schweizer Duo weiterkommt.
Fanny Smith muss sich in ihrem Viertelfinal gegen die Französin Jade Grillet Aubert bewähren. Gefährlich: Die Kanadierin Hannah Schmidt hat sie im Achtelfinal geschlagen.
Achtelfinal Heat 8
Im letzten Heat greift auch die grosse Goldfavoritin Sandra Näslund ein. Die Schwedin lässt dabei gleich mal die Muskeln spielen und zieht komplett davon. Hinter ihr begeht die Deutsche Veronika Redder auf der Zielgerade einen kleinen Fehler, verliert auf der Bodenwelle entscheidend Tempo, sodass die Französin Mylene Baz Ballet noch vorbeiziehen kann. Die Japanerin Makiko Arai wird Vierte.
Die Viertelfinals mit Schweizer Beteiligung
Achtelfinal Heat 7
Die Italienerin Jole Galli wohnt nur Hundert Meter Luftlinie vom Zielraum in Livigno entfernt. Vom Heimvorteil angetrieben sichert sie sich nach hartem Kampf gegen die Österreicherin Katrin Ofner den Sieg in diesem Heat. Diana Cholenska (Tsch) und Kyra Wheatley (Aus) sind draussen.
Viertelfinal Heat mit drei Schweizerinnen
Bereits jetzt ist klar, dass nicht jede Schweizerin im Halbfinal stehen wird. Talina Gantenbein, Saskja Lack und Sixtine Cousin werden im gleichen Viertelfinal-Heat antreten. Immerhin heisst das auch, dass mindestens eine Schweizerin im Halbfinal stehen wird.
Achtelfinal Heat 6
Der Schweizer Fan schaut entspannt bei den letzten drei Heats zu. Im drittletzten Achtelfinal ist die Französin Jade Grillet Aubert in der Favoritenrolle und dominiert das Rennen von der Spitze. Dahinter wirds zwischen der Kanadierin Brittany Phelan und der Österreicherin Sonja Gigler ganz eng, mit besserem Ausgang für Phelan. Die Japanerin Sakurako Mukogawa liegt weit zurück.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dann auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.
Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.
Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dann auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.