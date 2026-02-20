Ausgangslage vor Viertelfinal

Die Achtelfinals sind durch und alle Schweizerinnen sind noch dabei – so darf es weitergehen, wird es aber leider nicht. Im Viertelfinal Heat 3 werden drei Schweizerinnen antreten. Bleibt zu hoffen, dass das Trio aus Lack, Gantenbein und Cousin gegen die Französin Anouck Errard dafür sorgen, dass ein Schweizer Duo weiterkommt.

Fanny Smith muss sich in ihrem Viertelfinal gegen die Französin Jade Grillet Aubert bewähren. Gefährlich: Die Kanadierin Hannah Schmidt hat sie im Achtelfinal geschlagen.